Действующий глава управления обеспечения безопасности дорожного движения (УОБДД) Бишкека Шаирбек Бопонов не прошел конкурс в новое управление патрульной милиции столицы. Также отбор провалил и его заместитель Мирлан Чалыбаев.

В новое ведомство в общем не прошли 102 претендента, среди которых был и начальник службы общественной безопасности ГУВД Чуйской области Алмазбек Исаков.

В мае 2019 года ГУОБДД решили реформировать в Управление патрульной службы милиции (УПСМ). Попасть на работу в новое ведомство можно было только на условии успешного прохождения конкурса.

По словам пресс-секретаря ГУОБДД Тилека Исаева, в отличие от существующего ведомства у новой службы будет больше полномочий — они будут оказывать помощь населению, раскрывать преступления и обеспечивать безопасность. Новая служба начнет работу в Бишкеке в пилотном режиме.

Это уже пятое реформирование патрульной милиции. В последний раз ведомство переименовал в 2017 году тогдашний премьер-министр Сапар Исаков — из Главного управления патрульной милиции (ГУПМ) в Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения.

До этого ведомство в разное время называлось Патрульно-постовой службой (ППС), Дорожно-патрульной службой (ДПС), Госавтоинспекцией (ГАИ) и Главным управлением безопасности дорожного движения (ГУБДД).