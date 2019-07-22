Министр культуры Азамат Жаманкулов сообщил 22 июля, что реконструкция Исторического музея полностью завершена. Однако власти Кыргызстана должны выплатить немецкой компании-подрядчику 225 тысяч евро, чтобы получить ключи от программного обеспечения музея.

«Ключи от всех программных приложений, по которым работает музей после реконструкции, находятся у тех, кто это делал. Кыргызская сторона должна немецкой стороне определенную сумму. В рамках уголовного дела мы ее еще не выплатили. Как только выплатим, они отдадут ключи»,— заявил Жаманкулов.

Благодаря программному обеспечению в Историческом музее планируют запустить электронное билетирование и электронный показ музейных экспонатов.

«У нас есть компьютеры, и на каждый отсек есть электронные проходы. Например, если получаешь электронный билет на кассе, то когда проходишь каждый отсек, проходишь через электронные ворота», — объяснил «Клоопу» Жаманкулов.

Исторический музей в Бишкеке закрыли на реконструкцию в марте 2016 года по инициативе тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева.

Процесс реконструкции курировал Сапар Исаков будучи замглавой администрации президента. Планировалось, что реконструкцию завершат к 31 августа 2016 года, но музей до сих пор закрыт.

В мае 2018 года депутаты от оппозиционной партии «Ата Мекен» посетили реконструированный музей и заявили, что здание отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.

Тогда же Госкомитет нацбезопасности начал проверять использование средств на реконструкцию исторического музея, а позже заявил, что стоимость ремонта была завышена.

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