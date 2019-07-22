Что произошло?

Сообщения в СМИ о якобы смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова появились 21 июля. В частности, об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на собственные источники в Ашхабаде. Затем об этом стали сообщать и другие издания, ссылаясь на радиостанцию.

На YouTube-канале «Свободный Туркменистан» сообщили, что причиной смерти Бердымухамедова стала «острая почечная недостаточность». По данным авторов канала, глава Туркменистана якобы скончался еще 20 июля.

Туркменская служба «Радио Свободы» — «Азатлык» также получило сообщения о возможной кончине Бердымухамедова, однако журналистам издания не удалось ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию.

Тем не менее, журналисты издания отмечают, что за последнее время Бердымухамедов «регулярно исчезает из поля зрения публики на длительное время», а также в обществе «появляются слухи о тяжелой болезни туркменского лидера».

Туркменские дипломаты: «Эти сообщения — абсолютная ложь»

Сотрудники диппредставительств Туркменистана в Кыргызстане и России опровергли информацию о якобы смерти Бердымухамедова.

Посол Туркменистана в Кыргызстане Шадурды Мередов сообщил «АКИпрессу», что это неправда и пообещал сделать официальное заявление позже.

Неназванный представитель посольства Туркменистана в России также опроверг информацию о возможной кончине Бердымухамедова. «Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения», — приводит его слова информагентство ТАСС.

Пресс-служба президента Бердымухамедова 15 июля сообщила, что тот находится в отпуске и проводит время со своими внуками. В качестве доказательства, администрация президента опубликовала видео с Бердымухамедовым.

Независимое издание «Хроники Туркменистана» сообщило, что в последний раз самолет президента Бердымухамедова видели в Германии. По информации источников издания, исчезновение президента из информационного пространства связано не с его кончиной, а с тем, что он отправился в Германию, чтобы вылечить свою тяжелобольную мать.

Президентство Бердымухамедова

Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркменистан в 2007 году. Он пришел к власти после смерти своего предшественника Сапармурата Ниязова, до этого он был его лечащим врачом.

В 2016 году Бердымухамедов внес изменения в конституцию страны и после этого, срок полномочий президента увеличился с 5 до 7 лет, а также он получил возможность неограниченно переизбираться на должность главы государства.

Более того, Бердымухамедов носит титул «аркадаг» — «повелитель всех туркмен». Многие эксперты и журналисты отмечают, что в стране установился культ личности и жесткая диктатура.

Президент Туркменистана известен своими хобби: он часто исполняет песни собственного сочинения, а также устраивает тест-драйвы гоночных автомобилей.

Туркменистан – одна из самых закрытых стран Центральной Азии и мира. У нее четвертые по величине месторождения природного газа в мире, но по данным ООН, население бывшей советской республики находится в бедственном положении. Правозащитники обвиняют Бердымухамедова в нарушении прав человека, подавлении оппозиции и отсутствии свободы слова.