Городские власти 22 июля сообщили о возможном запрете на проведение автомобильных соревнований в будущем.

«Организаторы мероприятия обращались в Свердловскую районную администрацию за разрешением на его проведение. Со стороны акимиата было выдано разрешение при условии обеспечения участников и гостей фестиваля необходимыми мерами безопасности. Однако требования не были соблюдены», — говорится в сообщении муниципалитета.

Организатор соревнований отказался дать «Клоопу» комментарии о возможном запрете на проведение подобных мероприятий.

Наезд на зрителей автомобильных соревнованиях произошел 21 июля на площади Победы в центре Бишкека. Соревнования отменили после инцидента, пострадали шесть человек.

Милиция зарегистрировала инцидент в Едином реестре преступлений и проступков.