Интернет в рассрочку. В Таджикистане в несколько раз подняли цену на интернет

С 18 апреля власти Таджикистана увеличили цены на мобильный интернет и сотовую связь — если раньше гигабайт трафика стоил от 1 до 3,5$ (69-241 сом), то сейчас таджикистанцам придется заплатить 6,5$ (448 сомов). Насколько подорожает мобильная связь пока неизвестно.

Власти приняли такое решение, чтобы молодежь больше читала и «меньше играла, портя зрение».

«Обратите внимание на молодежь – головы опущенные, всегда сидят в интернете. Они ничего не понимают, они заходят в виртуальный мир и обратно не возвращаются. Люди начнут общаться друг с другом, читать книги», — заявил замглавы службы связи Илхом Атоев.

17 апреля стало последним днем, когда таджикистанцы могли приобрести тарифные планы на интернет по прежним ценам — некоторые коммерческие банки предложили своим клиентам приобрести годовые пакеты в рассрочку.

Журналисты «Настоящего времени» выяснили, что только к одному банку «Алиф Сармоя» обратились более четырех тысяч желающих купить годовые пакеты.

По словам жительницы Душанбе Малики Шукуровой, банки предложили «выгодные» пакеты. Объем самого большого предложения составляет 250 гигабайт в год, он обойдется в 170$ (11 700 сомов).

Тем не менее, интернет-операторы сохранили тарифы на стоимость проводного безлимитного интернета — в среднем, его от 32 до 40$ (2 208 — 2 700 сомов) в месяц.

Между тем, средняя зарплата таджикистанцев составляет $133 (9 200 сомов)

Повышение цен на интернет вызвало негативную реакцию в соцсетях, 17 апреля назвали «днем смерти интернета» в Таджикистане. Некоторые пользователи соцсетей призвали бойкотировать мобильный интернет и выходить на митинги, но этого 18 апреля не произошло.

До повышения цен Таджикистан уже был страной с самым дорогим интернетом в Центральной Азии — в сравнении средняя стоимость гигабайта в Кыргызстане составляет 27 центов или 18 сомов.

Власти страны поручили местным операторам покупать интернет у национального провайдера, и это называют одной из причин высоких цен на связь.

Председатель Ассоциации мобильных компаний Таджикистана Гафурджон Эркаев считает, что резкое подорожание интернета приведет к падению количества пользователей и сокращению доходов мобильный компаний.

Согласно данным Speedtest Global Index, скорость мобильного интернета в Таджикистане одна из худших в мире — страна находится на 131 позиции из 139 по этому показателю.