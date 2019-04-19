Бишкек: Суд запретил знахарю Зайналиеву лечить пациентов

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова сообщила «Клоопу», что Бишкекский городской суд запретил Хашиму Зайналиеву заниматься врачеванием. Суд также обязал знахаря выплатить штраф в 100 тысяч сомов.

В феврале аналогичный запрет для Зайналиева принял и Октябрьский районный суд. Однако тогда лекарь обжаловал это решение.

Минздрав неоднократно заявлял, что у знахаря нет лицензии на оказание медицинской помощи людям и лечение. Министерство обращалось практически во все органы, в том числе МВД и ГКНБ, но те так и не приняли мер в отношении Зайналиева, потому что министерство не является потерпевшей стороной. Пациенты знахаря не хотели писать на него заявления в милицию.

Тем не менее, в защиту Зайналиева написали открытое письмо на имя президента Сооронбая Жээнбекова. Его подписали экс-главы телеканалов КТРК и ЭлТР Кыяс Молдокасымов и Бейшенбек Бекешов и другие журналисты и ученые.

Летом 2017 года против Зайналиева возбудили уголовное дело за «незаконное врачевание». Тогда на его операционном столе умерла пациентка, которой он пытался удалить грудь без наркоза. Знахарю пришлось закрыть свою клинику, но наказания он не понес — родственники погибшей так и не написали на него заявление.

Милиция считала, что после этого Зайналиев уехал на Ближний Восток, но уже в мае 2018 года его бишкекская клиника снова работала — журналисты «Клоопа» попытались в нее попасть, но их туда так и не пустили, а помощник знахаря назвал их «врагами народа».