В бишкекской школе ученики мыли окна второго этажа без страховки — учителю сделали замечание

Инстаграм-паблик omks_video выложил видео, на котором два школьника держась одной рукой за рамы мыли окна на втором этаже школы. По словам автора видео, это произошло в бишкекской гимназии №4.
Пользователи соцсетей возмутились тем, что руководство школы и учителя с пренебрежением относятся к безопасности детей.
Директор школы №4 Илита Пак подтвердила, что видео с учениками действительно сняли в ее школе — дети учатся в 7-ом классе.
«Учитель бы рядом, она как раз подходила, чтобы сделать замечание и снять детей с окон. Мыть окна снаружи не было распоряжением учителя», — сказала она.
По словам директора, классной руководительнице, завучу, а также организатору уборки объявили дисциплинарные взыскания.