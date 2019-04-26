Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 24 апреля отменил распоряжение Антимонопольной службы страны о повышении тарифов на мобильный интернет и связь от 18 апреля.

Рахмон потребовал наказать виновных в повышении цен на интернет и уволил главу Антимонопольной службы Саади Кодирзоду. А мобильные операторы «Тселл» и «Мегафон-Таджикистан» уже пообещали снизить свои тарифы и извинились перед своими абонентами.

Эмомали Рахмон принял такое решение на фоне негодования таджикистанцев из-за резкого повышения цен на мобильный интернет и связь.

Антимонопольная служба Таджикистана назвала свою инициативу по повышению тарифов на мобильный интернет «защитой молодежи».

«Обратите внимание на молодежь — головы опущенные, всегда сидят в интернете. Они ничего не понимают, они заходят в виртуальный мир и обратно не возвращаются. Люди начнут общаться друг с другом, читать книги», — говорил замглавы службы связи Илхом Атоев.

В течение шести дней в Таджикистане была увеличена стоимость мобильного интернета и сотовой связи — если раньше гигабайт трафика стоил от 1 до 3,5$ (69-241 сом), то с 18 апреля таджикистанцам приходилось платить за тот же объем информации 6,5$ (448 сомов).

Тогда же граждане стали обращаться в банки за кредитами, чтобы приобрести пакеты интернета в кредит. Самый большой пакет составлял 250 гигабайт в год, он обходился гражданам в 170$ (11 700 сомов). При этом средняя зарплата в Таджикистане составляет $133 (9 200 сомов).