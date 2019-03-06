Фото: фейсбук БФИ

Бишкекским феминистским инициативам (БФИ) запретили проводить ежегодный женский мирный марш в честь 8 марта.

По словам организаторов акции, мэрия Бишкека прислала им письмо об «ограничении места проведения любого рода различных митингов и мирных акций».

«Координаторку женского городка солидарности Фариду Лансарову вызвали в суд и позвонили три человека подряд из мэрии — не представившись, оповестили, что сегодня, 6 марта, состоится суд», — сообщила организация на своей странице в фейсбуке.

Срочно!!!Нам запретили выходить на марш!В связи с тем что мы планируем провести мирный марш и " Женский городок… Publicerat av Bishkek Feminist Initiatives – Бишкек Феминисттик Демилгелери Onsdag 6 mars 2019

По информации БФИ, активисткам звонил сотрудник ГУВД по имени Тологон и требовал «поменять маршрут марша и исключить “Лабрис”» — организацию, которая занимается помощью и защитой прав ЛГБТ в Кыргызстане.

В своем письме представители мэрии объяснили запрет на проведение марша тем, что в этот день запланированы «мероприятия в честь Международного женского дня».

«Таким образом, проведение бессрочных мирных акций с участием большого количества людей на центральной площади, где проводят свой досуг горожане и гости столицы вызывает беспокойство и озабоченность граждан, не участвующих в собраниях, вызывает негативное чувство и обеспокоенность в личной безопасности. Как показывает практика, лидеры и организаторы подобных собраний с участием большого скопления людей не контролируют процесс, в итоге создаются заторы, помехи движению транспорта, перекрываются пешеходные переходы», — говорится в письме мэрии.

Сами активистки говорят, что они не отменяют марш, пока им не предоставят решение суда.

БФИ планировали провести в Бишкеке мирный марш и организовать женский городок солидарности — поставить несколько палаток, в которых они бы проводили образовательные сессии для желающих.

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