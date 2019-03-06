Новым директором КТРК избран Жайнак Усен уулу — гендиректор телеканала НТС

Жайнак Усен уулу. Фото: личная страница в фейсбуке

Наблюдательный совет КТРК избрал Жайнака Усена уулу на должность главы телерадиокорпорации. В борьбе за место директора он обошел активиста Адиля Турдукулова и главу пресс-службы парламента Ибраима Нуракуна уулу.

Выборы директора телерадиокорпорации состоялись 6 марта. Жайнак Усен уулу набрал 13 голосов членов наблюдательного совета КТРК из 15.

На пост гендиректора претендовали 22 кандидата, но после отбора и собеседований остались семеро — Ибраим Нуракун уулу, Жайнак Усен уулу, Адиль Турдукулов, Галина Байтерек, Сураган Босумбаев, Болотбек Тиллебаев и Замирбек Казакбаев.

Жайнак Усен уулу возглавлял телеканал НТС с апреля 2015 года. Также он является директором компании «Цифровые технологии», которая работает в сфере цифрового наземного эфирного вещания.

Соавтор: Айдай Эркебаева