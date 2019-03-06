Милиционер входит в систему ЕРПП. Фото: «АКИпресс»

С 1 января 2019 года, по правилам нового Уголовно-процессуального кодекса Кыргызстана, обращения граждан в милицию регистрируют в Едином реестре преступлений и проступков — ЕРПП. Рассказываем, что важно знать о работе этой системы.

Как работает ЕРПП?

Допустим, у вас угнали автомобиль и вы решили сообщить об этом в милицию. По закону, ваше обращение обязаны зарегистрировать в ЕРПП. Но для этого правоохранительные органы должны быть уверены в том, что вы действительно жертва угона.

Поэтому милиция назначает проверку и предварительно заносит обращение (оформленное от вашего имени или анонимное) в электронный Журнал учета информации — это должны сделать в течение суток.

Если вы написали заявление об угоне в отделении милиции, то там вам выдадут талон-уведомление с QR-кодом. Отсканировав его с помощью телефона, вы можете проверить статус своего заявления — внесли ли его в ЕРПП и какой следователь закреплен за этим расследованием.

Зачем разработали ЕРПП?

Член экспертной группы по судебной реформе Тахмина Ашуралиева в беседе с «Клоопом» отметила, что ЕРПП должен «снизить коррупционные риски» в правоохранительных органах.