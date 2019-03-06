1) Чем отличается чат-бот с уведомлениями @KGTenderBot и система оповещений, которая есть на самом портале государственных закупок?

Наш чат-бот отправляет уведомления, где сгруппированы лоты по категориям, которые вам интересны, а портал госзакупок отправляет вам уведомления о тендерах, которые не подходят профилю вашей организации, или объявления о прямых закупках, в которых вы не можете участвовать. Кроме этого, через наш чат-бот вы получаете возможность дополнительно заказать юридическое сопровождение и консультации. В скором времени там появится ещё несколько дополнительных услуг. Узнавайте о новых тендерах в Кыргызстане первыми



Так что, чат-бот @KGTenderBot сохраняет ваше время и ресурсы, которые уходили ранее на поиск интересных вам тендеров, и на попытки отделить интересующие лоты от тех, что не по вашему профилю.

Узнайте больше о чат-боте на сайте продукта.



2) Я подписался на чат-бота, но он не прислал мне уведомления об объявлениях, которые я нашел на портале. Почему?

Здесь важно понимать две вещи — чат-бот собирает информацию о новых тендерах на портале госзакупок почти моментально и тут же отправляет эту информацию со следующей рассылкой (рассылка производится один раз в час). То есть всё зависит от того, когда вы подписались.

Если интересующий вас тендер опубликовали в 8 утра 16 февраля, а вы подписались в 12:00 того же дня позже, то вы уже пропустили тендер, который попал в рассылку в 9 утра.

3) Почему я могу подписаться только на 4 темы?

В данный момент у нас действует такой функционал по двум причинам:

a) Это, в первую очередь, для стабильной работы чат-бота. Пока Телеграм для небольших чат-ботов не имеет таких мощностей, чтобы каждый подписчик мог получать больше 200 сообщений в час и, следовательно, более 1500 сообщений в день. Функциональные заморочки системы пока создают нам ограничения для расширения количества категорий.

b) Во-вторых, мы просмотрели статистику самого портала госзакупок, и увидели, что больше 90 процентов участников за все время использования порталом участвует только в 1-2 категориях лотов. В приложении вы можете увидеть эту статистику.

4) Почему на сайте нет конкретного прайс-листа по юридическим услугам?

Каждая задача по юридическому сопровождению имеет разную степень нагрузки, а значит и стоимость разная.

В данный момент мы можем только сообщить стоимость за консультацию — 1000 сомов в час (но вы можете управиться и быстрее). Но мы всегда стараемся идти навстречу клиентам и находить компромиссы в плане цены.

5) Могу ли я получить пробный доступ к чат-боту?

Да, мы предоставляем пробный доступ на три дня для желающих, чтобы вы могли изучить чат-бот.



6) Как понять, какая тема мне подходит?

Все 40 тем, которые пользователи видят, когда открывается меню, копируют общий классификатор с портала государственных закупок.

Если вы или ваша компания работаете по узкому профилю государственных услуг, можете уточнить, в какой из категорий находятся заказы по ним. Для этого откройте сайт портала и в рубрике “Справочники” вы найдете полный классификатор.



7) Проводите ли вы тренинги по участию в тендерах и общему пониманию государственных закупок?



В данный момент тренингов нет, но мы планируем такие образовательные сессии в ближайшем будущем.

А пока, для того, чтобы чаще отвечать на частые вопросы пользователей, мы открыли канал в мессенджере Телеграм, чтобы вы в реальном времени получали информацию по изменениям и тонкостям в этой области.

8) Можете ли вы помочь зарегистрироваться на портале госзакупок?



Да, можем. Отправьте нам через меню “Поддержка пользователей” внутри чат-бота @KGTenderBot запрос на эту услугу с соответствующим текстом и наши юристы займутся этим вопросом.

Стоимость услуги (от вашего запроса, со сбором документов, и до регистрации на портале): 4000 сомов.