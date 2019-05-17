Динара Сагинбаева

Первомайский суд Бишкека водворил бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву в СИЗО-1 до 16 июля. Ее арестовали по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

В Министерстве внутренних дел отказались комментировать «Клоопу», в чем именно подозревается или обвиняется Сагинбаева, сославшись на то, что идет следствие.

Ранее Сагинбаеву вызывали в милицию на допрос, позже экс-министра задержали.

Динара Сагинбаева занимала пост министра здравоохранения дважды при президенте Алмазбеке Атамбаеве. Последние четыре года она возглавляла Национальный госпиталь.

По делу об освобождении Батукаева арестовали еще пятерых врачей. Их обвиняют в соучастии в коррупции, соучастии в подделке документов и соучастии в служебном подлоге.

Нарынский горсуд освободил криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году из-за диагноза «острый миелобластный лейкоз». Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным, однако Батукаев успел покинуть страну.

Батукаева приговорили в Кыргызстане к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы по целому ряду статей, включая организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия.

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