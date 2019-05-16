В Свердловском райсуде Бишкека прокуроры запросили для бывшего телохранителя Атамбаева Дамира Мусакеева 5 лет лишения свободы и штраф в 70 тысяч сомов. Мусакеева обвиняют в незаконном обогащении.

Следующее заседание суда состоится 23 мая. В интервью «Клоопу» Мусакеев сказал, что «следствие торопят всеми возможными способами».

«Я считаю, что мой клиент невиновен. По моему мнению, обвинение не представило доказательств. Будем просить оправдания», — сказал Vesti.kg адвокат Темирлан Кожоакматов.

По данным генпрокуратуры, Мусакеев между 2010 и 2017 годами купил и оформил на своих близких родственников недвижимость на сумму в более чем 20 млн сомов.

Мусакеев называет обвинения «ложью» и «политическим заказом». Солидарны с ним и другие сторонники бывшего президента Атамбаева.

В свою защиту Мусакеев показал журналистам недвижимость, которой владеет его семья — это три недостроенных дома братьев, квартира брата и служебная квартира ГКНБ, в которой проживает он сам. Но генпрокуратура назвала продемонстрированную недвижимость лишь частью имущества его родственников.

Увольнение Мусакеева из ГКНБ

Президент Сооронбай Жээнбеков освободил Мусакеева от должности начальника 9-го управления ГКНБ в апреле прошлого года.

Увольнение Мусакеева произошло на фоне конфликта между бывшим и нынешним президентами Кыргызстана. В тот же период произошла смена и других чиновников, занимавших высокие государственные должности. Многие из них были сторонниками Атамбаева, поэтому их уход связывали с конфликтом двух бывших соратников.

К примеру, Жээнбеков уволил главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева и генерального прокурора Индиру Джолдубаеву. Своей должности лишился и один из самых известных сторонников Атамбаева — премьер-министр Сапар Исаков. На многих влиятельных сторонников Атамбаева были возбуждены уголовные дела.