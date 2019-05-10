Фото: Тилек Бейшеналиев

Бывший замглавы Госкомитета нацбезопасности и бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Дамир Мусакеев показал журналистам свою квартиру и три дома, где живут его братья. Генпрокуратура считает, что он купил недвижимость на 20 млн сомов.

Дамир Мусакеев показал журналистам недвижимость, которой владеет его семья — это три недостроенных дома братьев, квартира брата и служебная квартира ГКНБ, в которой проживает он сам.

По его словам, участки приобретались с 2006 года по 2012 года за суммы от 26 тысяч сомов до трех тысяч долларов, а квартира брата куплена в рассрочку за 1.2 млн сомов в начале 2010-х.

Мусакеев утверждает, что не владеет недвижимостью и живет в служебной квартире ГКНБ, выданной ему в 2016 году, когда он был назначен главой 9-й службы (госохрана) в ранге зампреда ГКНБ.



По правилам ведомства, приватизировать выданную квартиру можно только прослужив 20 лет — тем, кто проработал в ГКНБ меньше, квартира, по сути, выдается во временное пользование. И так как после увольнения из спецслужб не проработавший 20 лет специалист должен освободить жилье, технически и Мусакеев при желании властей может лишиться квартиры.

«Надо у них спросить, откуда они [Генпрокуратура] взяли имущество в 20 млн сомов. Нам тоже интересно», — говорит Мусакеев.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что Мусакеев между 2010 и 2017 годом купил и оформил на своих близких родственников недвижимость на сумму в более чем 20 млн сомов, ведомство ведет досудебное расследование по статье «Незаконное обогащение».

Мусакеев называет обвинения ложью и политическим заказом. Солидарны с ним и другие сторонники бывшего президента.

После тура по домам родни Мусакеева социалдемократ Темирлан Султанбеков опубликовал у себя видео с призывом журналистов провести тур по жилью бывшего зампреда Таможни Райымбека Матраимова.

Матраимова негласно наделяют большой властью и влиянием, он известен по прозвищу «Раим миллион» — как его не раз называл Алмазбек Атамбаев. Высказывая претензии в адрес президента Сооронбая Жээнбекова, Атамбаев не раз упрекал его в связи с Матраимовым, хотя брат бывшего зампреда Таможни, депутат Искендер Матраимов, был многие годы членом СДПК.

Проведенный Мусакеевым тур по недвижимости похож на аналогичный тур для журналистов, проведенный оппозиционером Омурбеком Текебаевым в сентябре 2016 года. Текебаев решил показать свою недвижимость после того, как стал прямым оппонентом президента Алмазбека Атамбаева из-за идеи последнего внести поправки в Конституцию.

Карьера Мусакеева

Президент Сооронбай Жээнбеков освободил Мусакеева от должности начальника 9-го управления ГКНБ в апреле прошлого года. Официальная формулировка отставки звучала как «освобожден […] согласно поданному заявлению».



Увольнение Мусакеева произошло на фоне конфликта между бывшим и нынешним президентами Кыргызстана. В тот же период произошла смена и других чиновников, занимавших высокие государственные должности. Многие из них были сторонниками Атамбаева, поэтому их уход связывали с конфликтом двух бывших соратников.



К примеру, Жээнбеков уволил главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева и генерального прокурора Индиру Джолдубаеву, а в мае своей должности премьер-министра лишился и один из самых известных сторонников Атамбаева — Сапар Исаков. На многих влиятельных сторонников Атамбаева были возбуждены уголовные дела.