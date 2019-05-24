Представитель штаба СДПК анонимно рассказал, что сотрудники ГКНБ через угрозы и шантаж пытались заставить его установить прослушивающие устройства в кабинетах экс-президента Алмазбека Атамбаева и бывшего главы его аппарата Фарида Ниязова в здании «Форума». Это здание принадлежит Атамбаеву, а сам экс-президент возглавляет СДПК.

«Возможно, теперь на меня будет оказано давление, но я верю, что есть справедливость», — сказал сотрудник штаба.

На видео он разобрал удлинитель, который якобы ему дали сотрудники ГКНБ, и нашел там устройство, которое назвал прослушивающим.

В ГКНБ назвали информацию, озвученную СДПК, «провокацией» и «самопиаром».

«Отдельные политические деятели в целях самопиара, придания собственной значимости, выдвигают необоснованные обвинения в адрес спецслужб. В связи с этим, ГКНБ призывает сограждан воздержаться от тенденциозных и необоснованных высказываний в СМИ», — говорится в сообщении спецслужбы.

Все это происходит на фоне конфликта Атамбаева с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Между двумя политиками уже более года происходит конфликт. С приходом Жээнбекова приближенные Атамбаева лишились высоких должностей и стали фигурантами коррупционных уголовных дел.