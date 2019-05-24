Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил об этом 24 мая, выступая на медиафоруме стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам президента, в Кыргызстане есть сильный институт государственных и независимых СМИ, которым доверяют и прислушиваются.

«Рано или поздно обо всем, что происходит в стране, люди узнают через медиа. Поэтому можно сказать, что у нас нет тем, закрытых для СМИ», — сказал Жээнбеков.

Заявление Жээнбекова прозвучало на фоне проверки финполом имущества экс-замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова.

Финпол не комментирует журналистам ход проверки, хотя она длится уже четвертый месяц. В ведомстве работает брат Матраимова — Ислам, однако там заявляли, что на проверку это не повлияет.

Проверка имущества Матраимова началась после обращения журналистки Эльнуры Алкановой к президенту.