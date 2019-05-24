Источники «Клоопа» сообщили, что Мурашев подал в отставку 23 мая. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уже направил заявление Мурашева на подписание президенту Сооронбаю Жээнбекову.

«Я вчера написал заявление об уходе с должности по состоянию здоровья. Слишком много обсуждений вокруг Минсельхоза. Но в основном из-за здоровья. Буду лечиться, делать свою работу. После ухода из власти жизнь не заканчивается», — сказал Мурашев «Спутнику».

Мурашев возглавил Министерство сельского хозяйства в 2016 году. За это время он стал одним из самых критикуемых министров. Например, весной 2018 года его раскритиковали за то, что он посоветовал фермерам высадить картошку, а осенью цена на нее упала до пяти сомов.