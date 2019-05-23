«Избил и выгнал из дома». История о наследстве, материнской любви и (не)справедливости

В селе Нижняя Ала-Арча на улице Киргизская стоит старый домик. Недалеко от него пристроена времянка, за ней — несколько сарайчиков. В этом маленьком пыльном домике есть две комнаты, которые завалены сломанной мебелью, бытовой техникой и другими ненужными вещами. Здесь же живет 65-летняя Роза Курбанова. Хозяева этого участка хотят снести дом и построить на его месте новый, а пенсионерку пустили пожить в сарае на время.

Роза проживает здесь бесплатно. Взамен кормит собак, кур, кролика и травит крыс. У нее есть и свой дом — большой и двухэтажный. Но жить в нем она не может — три года назад родной сын выгнал Розу Нуриевну оттуда после того, как она переоформила дом на него.

Он расположен на той же улице, что и сарай, в котором проживает Роза. Но теперь, когда она подходит к дому, встретить ее выходит только старая собака.

По мере возможностей пенсионерке помогает ее младшая дочь, но жить у нее Розе Нуриевне стыдно — говорит, пока она почти двадцать лет работала в России, то помогала с учебой и бизнесом только сыну и старшей дочери, но не младшей.

На заработки Роза ездила вместе с мужем, дом тоже строили вдвоем. Они мечтали «поставить детей на ноги», а потом уже на пенсии жить всей дружной семьей в большом особняке. Но у ее супруга обнаружили рак, и как бы Роза не старалась спасти его, мужчина все равно скончался. Построенный в четыре руки дом был оформлен на него.

Когда встал вопрос о наследстве, первой на него претендовала Роза — как на совместно нажитое имущество. Но старшая дочь сказала ей, что та не имеет права быть собственницей жилья в Кыргызстане из-за своего российского гражданства — Роза родилась на территории России, но в 5 лет переехала в Киргизскую ССР.

Тогда женщина доверилась дочери и не стала проверять, действительно ли такой запрет существует — чтобы не усложнять ситуацию, она оформила дом на сына через договор дарения. По правилам такого контракта одаряемый безвозмездно получает какое-то имущество от дарителя — по сути, как подарок.

«Я ведь верила своим детям, любила их, всегда работала, чтобы у них было все. Помню, еще когда в России оформляла доверенность, мне там сказали: “Зачем вы это делаете? Хотите без дома остаться?” — и посоветовали еще подумать. Я позвонила дочери, рассказала, а она мне: “Ну, если детям своим вы не доверяете, то кому же еще верить? Конечно, мы тебя не оставим на улице!”» — сжимая дрожащие губы, вспоминает Роза Нуриевна.

«Будешь кричать — убью»

Когда Роза окончательно вернулась в Кыргызстан, на последние заработанные деньги оплатила сыну Ринату свадьбу и ремонт дома. Пристроила к жилью магазинчик — надеялась, что больше ей не придется уезжать от семьи, и она сможет зарабатывать на мелкой торговле прямо возле дома.

Но как только сын с молодой женой переехали жить к Розе, в семье начались скандалы. Невестка сразу заявила, что теперь она хозяйка этого дома, а свекровь ей не указ. На сторону жены встал сын — он начал кричать на мать матом и даже поднимать руку. Но Роза надеялась, что Ринат одумается, и терпела.