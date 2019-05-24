Слева Нурбек Токтакунов и по центру участник движения «Антитеррор» Александр Толмачев

Представители движения «Антитеррор» попытались 24 мая сорвать круглый стол, где обсуждалась реформа Госкомитета нацбезопасности. Во время доклада юриста Нурбека Токтакунова активисты из «Антитеррора» и «Нарын Жаштар Ордосу» начали его перебивать и потребовали предоставить слово. Модератором обсуждения была правозащитница Рита Карасартова.

«Расскажите, кто организатор этого круглого стола? Например, Рита Карасартова находится на сайте ЦРУ в списке политического давления. И вы собрались и смотрите на нее», — заявил представитель «Антитеррора» Ильдар Биккенин.

На эти обвинения Токтакунов заявил, что самая большая угроза для нацбезопасности Кыргызстана — это «прокремлевские ставленники ФСБ».

Некоторые участники круглого стола назвали недовольных активистов «пророссийскими» и потребовали представителя «Антитеррора» Романа Ремнева снять георгивскую ленточку. Последний ответил, что обратится в ГКНБ и потребует привлечь их за разжигание национальной розни.

«Есть великий герой Шабдан баатыр, он носил георгивскую ленточку. Мы работаем, чтобы объединить народ, и чтобы не было розни. Сейчас они хотят убрать ГКНБ и МВД, а потом поделить народ», — заявил он.

Модераторы мероприятия в итоге не дали выступить Ремневу и Биккенину, аргументируя это тем, что Токтакунов должен завершить доклад. После этого Ремнев вышел из помещения, хотя ему предлагали остаться.

Токтакунов попытался закончить доклад, но его прервал представитель движения «Нарын Жаштар Ордосу» Дастан Эркин уулу.

«Расскажите, кто и как должен делать реформы в ГКНБ? Тут двое уже выступили и прочитали по пять страниц. Вы, Рита Карасартова, участвовали 8 марта [в марше], а у Адиля Турдукулова нет принципов. Вы не имеете морального права проводить реформы», — заявил он.

Другой участник движения «Антитеррор» Александр Толмачев все время прерывал Токтакунова, возмущаясь тем, что желающим выступить не дали слово. Он обвинил организаторов в том, что они работают «на американское ЦРУ».

«На вас негде клейма ставить. Дайте сказать человеку [Ильдару Биккенину] и продолжайте свой проамериканский говняный круглый стол», — обратился Толмачев к Токтакунову и организаторам мероприятия.

Некоторые участники круглого стола назвали недовольных «провокаторами», а Карасартова толкнула Толмачева, попыталась отобрать у него камеру и попросила его выйти из помещения.

В результате Токтакунов не смог зачитать доклад до конца, а сам спор между организаторами и недовольными продолжался больше 15 минут.

После взаимных упреков и оскорблений, организаторам удалось продолжить обсуждение реформы ГКНБ, а активистам из «Антитеррора» и «Нарын Жаштар Ордосу» дали высказаться.

Попытка срыва мероприятия «Коалиции против пыток»

Александр Толмачев и еще восемь человек попытались сорвать мероприятие Коалиции против пыток 23 мая, которое проходило в этно-комплексе «Супара». В коалицию входят 17 неправительственных организаций, которые борются против пыток в Кыргызстане.

По информации коалиции, девять человек с видеокамерами и диктофонами ворвались в конференц-зал и в агрессивной форме потребовали прекратить работу. Они назвали работу коалиции вмешательством во внутренние дела Кыргызстана.