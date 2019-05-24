Об отставке Олега Панкратова с поста министра стало известно 24 мая.

Панрактов заявил в интервью «Клоопу», что в последнее время в адрес министерства экономики звучит много критики, на которую «нужно реагировать».

«Я подал в отставку на фоне критики министерства экономики. Пока я не знаю, насчет планов на будущее», — сказал он.

Панкратов возглавил министерство экономики весной 2018 года. До этого он также работал и вице-премьер-министром при экс-президенте Алмазбеке Атамбаеве.

Сегодня также подал в отставку министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев, объяснив это плохим состоянием здоровья.

Депутаты парламента часто критикуют правительство, в том числе и минэкономики.

На парламентском заседании 23 мая депутат Тазабек Икрамов заявил, что сомневается в профессионализме и компетенции Олега Панкратова. По его словам, в регионы не поступают инвестиции и наблюдается резкий отток денег. Депутат посчитал, что в этом напрямую виноват Панкратов.

«Министерство экономики не работает с инвесторами. Я уже говорил об этом неоднократно, но реакции никакой. Если так и дальше будет продолжаться, то следует, думаю, поднять вопрос соответствия Олега Панкратова занимаемой должности», — сказал Тазабек Икрамов.

О снижении инвестиций говорил и депутат Руслан Казакбаев. Он подчеркнул, что уровень поступлений снизился на 500 миллионов сомов.

Его критиковали и за лоббирование интересова табачных компаний, а также заявляли, что у него есть второй паспорт.

При назначении Панкратова на эту должность в апреле 2018 года депутаты также критиковали чиновника. Они заявили, что он не имеет морального права занимать пост министра экономики, поскольку по его вине кыргызские бизнесмены понесли огромные убытки при вступлении в Евразийский экономический союз.