Депутат парламента Кожобек Рыспаев 24 мая выиграл суд против газеты «Ачык саясат». Октябрьский райсуд Бишкека обязал газету выплатить депутату 300 тысяч сомов.

Главный редактор издания Назгуль Мамытова сообщила 24.kg, что она собирается обжаловать решение в городском суде.

«Нардеп просил 300 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда, потом он увеличил сумму до 1 миллиона. Но суд удовлетворил его предыдущее требование», — сказала Мамытова.

На своей странице в фейсбуке она написала, что если закроют ее газету «Ачык саясат», то она откроет «Сасык саясат» («Вонючая политика» с кыргызского).

Рыспаев сообщил 24.kg, что он собирается полученную компенсацию направить ветеранам афганской войны.

Депутат судится с газетой из-за статьи, которая вышла в августе 2018 года. В ней написали, что депутат переходит из одной партии в другую, и автор называл его «хамелеоном». Парламентарий в своем иске не просит дать опровержение.

«Почему я должен умолять журналистов дать опровержение? Меня пугать никто не может. Оскорблять меня я никому не дам!» — заявил Рыспаев.

Иски против СМИ

В начале мая горсуд Бишкека обязал телеканал «Апрель» и экс-президента Алмазбека Атамбаева выплатить по 100 тысяч сомов экс-спикеру Ахматбеку Келдибекову, политикам Азимбеку Бекназарову и Кенешбеку Дуйшебаеву. Истцы считают, что экс-президент оскорбил их честь и достоинство своими высказываниями в интервью телеканалу, которое он дал в декабре 2018 года.

В конце апреля бизнесмен из Оша Жалил Атамбаев подал в суд на корреспондента «Азаттыка» Ыдырыса Исакова и потребовал 50 млн сомов. Исаков в своем расследовании рассказал о схеме компаний, зарегистрированных на родственников Атамбаева, и привел данные о сокрытии налогов. Позже бизнесмен отозвал свой иск.

В марте бывший замминистра внутренних дел Данияр Абдыкаров подал иск к газете «Азия Ньюс» и ее главному редактору Асланбеку Сартбаеву на 10 миллионов сомов. Суд по этому делу пока продолжается.

С «Азия Ньюс» судился и экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков. В начале года суд обязал главного редактора выплатить Келдибекову 2 миллиона сомов, но позже политик отозвал материальные претензии.