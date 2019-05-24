Контекст:

Соратник экс-президента Алмазбека Атамбаева и бывший глава его аппарата Фарид Ниязов выступил на пресс-конференции из-за возможной прослушки со стороны Госкомитета нацбезопасности. Ниязов снова прокомментировал отношения нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова и Атамбаева, между которыми более года происходит конфликт.

Прослушка Атамбаева

Атамбаева неоднократно пытались прослушать — его телефон взломали и установили зеркальную программу считывания файлов с карты памяти. С тех пор Атамбаев не пользуется мобильным телефоном. И меня тоже прослушают. Мы обратимся в генпрокуратуру по этому вопросу.

Противостояние Атамбаева и Жээнбекова

Атамбаев несколько раз предлагал Жээнбекову перемирие, но последний отказывался идти на встречу. Жээнбеков будет в тупике, пока не поймет, что его противостояние с Атамбаевым бессмысленно. Сейчас Атамбаев — главная мишень нынешней власти.

В руках Жээнбекова сосредоточено почти все

Создание антикоррупционной службы ГКНБ Атамбаевым в 2012 году было ошибкой, хотя снизились проверки бизнеса. Мы планировали передать эту службу в ведение правительства. Мы не провели реформу до конца, потому что гражданское общество раскритиковало Атамбаева за изменения в Конституции.

Проблема правоохранительной системы в том, что в руках президента сосредоточено практически все. Сейчас мы видим, что назрела реформа ГКНБ, потому что антикоррупционная служба дискредитирует спецслужбу.

Антикоррупционная служба бесконтрольна, потому что у нее сильный покровитель. Она находится в структуре ГКНБ, поэтому по сути подчинена президенту.