Свердловский райсуд Бишкека осудил бывшего начальника 9-го управления ГКНБ и бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Дамира Мусакеева на 5 лет по делу о распределении квартир для сотрудников комитета.

«Это показательная порка, показательный суд для других. Вот смотрите,что с вами будет если вы пойдете против власти. Но так нельзя, потому что это может коснуться любого человека», — сказала представительница СДПК Кундуз Джолдубаева.

Против Мусакеева возбудили два дела — по первому делу его обвиняли в злоупотреблении полномочиями на посту начальника 9-го управления ГКНБ, а по второму — в незаконном обогащении.

По версии следствия, он незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников с 2016 по 2017 год.

Также генпрокуратура обвиняет Мусакеева в том, что он купил и оформил на своих близких родственников недвижимость на сумму в более чем 20 млн сомов.

Мусакеев называет обвинения «ложью» и «политическим заказом». Солидарны с ним и другие сторонники бывшего президента Атамбаева.

В свою защиту Мусакеев показал журналистам недвижимость, которой владеет его семья — это три недостроенных дома братьев, квартира брата и служебная квартира ГКНБ, в которой проживает он сам. Но генпрокуратура назвала продемонстрированную недвижимость лишь частью имущества его родственников.

Президент Сооронбай Жээнбеков освободил Мусакеева от должности начальника 9-го управления ГКНБ в апреле прошлого года.

Увольнение Мусакеева произошло на фоне конфликта между бывшим и нынешним президентами Кыргызстана. В тот же период произошла смена и других чиновников, занимавших высокие государственные должности. Многие из них были сторонниками Атамбаева, поэтому их уход связывали с конфликтом двух бывших соратников.

Соавтор: Айсымбат Токоева