Дисклеймер: Привет, это редакция «Клоопа»! Каждый день мы читаем очень много статей о том, что совершенно не связано с Кыргызстаном. Многие из вопросов, которые раскрываются в этих материалах, тоже заслуживают внимания. Поэтому мы решили переводить то, что интересно нам и таким образом рассказывать об этом вам. Это экспериментальный формат и мы будем рады услышать ваше мнение об этом!



Внимание! Этот текст про финальный сезон «Игры Престолов». Если вы еще не успели его посмотреть, то лучше прочитайте историю о женщине, открывшей первый в Кыргызстане детсад для детей с сахарным диабетом.

Сказать, что некоторые фанаты «Игры престолов» остались недовольны финалом сериала — значит не сказать ничего.

Более 1,4 млн человек уже подписали петицию на change.org, которой потребовали у HBO «переснять 8-й сезон сериала с компетентными сценаристами».

«Фанаты вложили в сериал свое время и страсть. Я сам смотрел его со второго сезона. Я прочел все книги и с нетерпением жду две следующие [книги из серии “Песнь льда и пламени”]. Я люблю эту историю, и, как большинство из вас, меня огорчило то, каким был последний сезон», — написал автор петиции по имени Дилан.

Финал сериала раскритиковали и в соцсетях. К примеру, 34-летний госслужащий из Вашингтона Стивен Мартинез так описал свою обиду на фейсбуке.

«Если к этому моменту кто-то еще не посмотрел “Игру Престолов”, то причин начинать делать это сейчас просто нет. Ни одной. Сюжетные линии для всех персонажей кроме Дейенерис просто ужасны, многие события происходят без любой на то причины, а развязки не имеют никакого смысла. Серьезно, если вы не начали смотреть этот сериал, пока он был мировым феноменом, то теперь он вам не понравится», — написал Мартинез.

HBO

Он добавил, что не читал романов Джорджа Мартина, на которых основан сериал, а поэтому уделял больше внимания телевизионной адаптации. «Финальный сезон провалился из-за того, что действия персонажей или события как будто бы не были оправданы какими-то целями. Те ужасные испытания, через которые проходили персонажи сериала на протяжении предыдущих семи сезонов, будто бы никуда их не привели», — добавил Мартинез.

Но разочарование — это ладно. Многие фанаты сериала столкнулись с куда более сильными чувствами — начиная от грусти и заканчивая гневом. Некоторые компании даже предложили психологические консультации для тех, кто скорбит из-за финала «Игры Престолов». А отдельные зрители и вовсе заявили, что финал шоу испортил их воспоминания о предыдущих сезонах и вообще разрушил всю память о сериале.

Вопрос о том, важна ли концовка в истории, конечно же, не стоит. Например, писательница-романистка Фиона Маазел, преподающая курс по творческому письму в университете Принстона, подчеркивает то, что окончание историй очень важно тем, что Эрнест Хэмингуэй сочинил около 40 концовок к своему произведению «Прощай, оружие!». (Хотя, это число оспаривается).

«Студентов, изучающих гуманитарные науки, учат, что конец должен удивить читателя, но с другой стороны он должен быть очень логичным. Конец уже и так прописан в истории, и его нельзя просто изменить», — сказала Маазел.

По ее мнению, то, что некоторые события в последнем сезоне «Игры Престолов» были ожидаемы, не помогло истории в целом.

«Дейенерис сходит с ума. Джон Сноу убивает свою любовь, потому что так надо. Я просто не понимаю, как такие события могут происходить в шоу, которое прославилось тем, что подрывало любые ожидания зрителей. Окончание шоу точно не выплывало из самой истории. И, с одной стороны, оно было неожиданным, потому что мотивация его персонажей не раскрылась до конца для того, чтобы оправдать его. Но с другой стороны, оно меня не удивило, потому что они построили его на тех сюжетных поворотах, которые сценаристы шоу избегали с первого его сезона», — сказала она.

HBO

Исходя из этого, финал сериала действительно нельзя назвать хорошим. Но почему же фанаты так сильно парятся из-за этого?

«Ты выстраиваешь отношения с персонажами и эти отношения многое значат для тебя — они словно становятся твоими друзьями, врагами, соседями или даже возлюбленными. Эта связь глубже простой эмпатии — она очень личная. И когда история кончается, заканчиваются и эти отношения. Дружба подходит к концу, и это может опустошить», — считает спикерка TEDx Аманда Д’аннуччи-Кин, изучавшая психологию сторителлинга.

Другими словами, когда сериал заканчивается, эмоции зрителей в любом случае накаляются. А если его финал неудачен, то фанаты могут гневаться или чувствовать себя преданными. Это особенно часто происходит, когда герои сериала начинают вести себя нетипично для своего персонажа — например, как в случае с Серым Червем, который сохранил жизнь Джону Сноу, или же с Дейенерис, которая вместо того, чтобы постепенно сходить с ума, слетела с катушек за долю секунды.

HBO

«Вы как зрители понимаете, когда персонаж ведет себя отлично от того, каким вы его помните. Поэтому вы теряете связь с ним и доверие к нему. Человек, которого вы хорошо знали, либо лгал вам все это время и только сейчас показывает свое истинное лицо, либо наоборот. Сценаристы должны отдавать должное персонажам и уважать их развитие. Когда этого не происходит, люди чувствуют себя обманутыми, как сценаристами шоу, так и самими персонажами», — считает Аманда Д’аннуччи-Кин.

Это не означает, что персонажи должны вести себя правильно с точки зрения этики или морали. Но они должны быть настоящими, а их действия должны соответствовать их развитию на протяжении всего шоу. Если этого нет, то зритель выпадает из истории. И это касается не только героев сериала по отдельности. Если вся история не правдива — например, если концовка не вытекает из истории, о чем как раз таки говорят в контексте «Игры Престолов» — то эти негативные эмоции станут лишь сильнее.

«Это похоже на отношения. Предположим, вы с кем-то встречаетесь. Потом женитесь. А затем узнаете, что вам изменяют — отношения заканчиваются. Что вы будете думать о времени с этим человеком? Вероятно, что отношения были построены на лжи», — говорит Аманда Д’аннуччи-Кин.

Фиона Маазел думает также, указывая, что у зрителя тоже есть потребность оправдать время, которое он потратил на сериал.

«В финале шоу люди хотят узнать что-то действительно новое, почувствовать, что их вклад за последние восемь лет принес результаты […] В “Игре Престолов” такого не произошло. Вместо этого, шоу выбрало легкий финал, в котором все основные герои выжили», — говорит писательница.

HBO

Она сравнила это со своим опытом работы присяжной в суде. На протяжении четырех месяцев она выслушивала показания и вовлекалась в судебный процесс, но когда пришло время совещаний, ей не разрешили в них участвовать. Ей даже не удалось увидеть, как закончилась история с судебным процессом, и она чувствовала, что ее время было потрачено впустую.

«Ужасный конец может аннулировать все удовольствие, которое вы получили до этого», — считает она.