Феруза Джамашева — бывшая председательница Верховного суда, возглавлявшая суд как раз в период освобождения Батукаева. На волне задержаний чиновников и врачей по делу об освобождении кримавторитета она заявила, что не имеет к этому отношения и в 2013 году не знала, что его освобождают.

«Если я не имела никакого отношения, какую моральную ответственность я могу нести? Я верю в себя, верю в то, что не имею никакого отношения», – сказала она в интервью «Азаттыку».