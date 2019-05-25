Врачи, судьи, бывшие генпрокуроры и главы ведомств — все как один говорят о своей непричастности к освобождению кримавторитета Азиза Батукаева из тюрьмы и его последующему отлету в Чечню. Рассказываем, какие аргументы они приводят.
Феруза Джамашева — бывшая председательница Верховного суда, возглавлявшая суд как раз в период освобождения Батукаева. На волне задержаний чиновников и врачей по делу об освобождении кримавторитета она заявила, что не имеет к этому отношения и в 2013 году не знала, что его освобождают.
«Если я не имела никакого отношения, какую моральную ответственность я могу нести? Я верю в себя, верю в то, что не имею никакого отношения», – сказала она в интервью «Азаттыку».
«Я не знал» и «не имею отношения» — эти аргументы используют многие чиновники и политики, которых связывают с этим делом.
Например, бывшая генпрокурор Аида Салянова — по ее словам, она узнала об освобождении Батукаева только когда он уже улетел из Кыргызстана.
«Законно Батукаев освободился или нет – я не имею никакого отношения. Как бы он ни выехал, я считаю, что действия прокуроров были законными и постараюсь защитить их, а не других», — сказала она.
«Действия были законными» — еще один аргумент, используемый чиновниками и политиками.
Например, омбудсмен Токон Мамытов, который в те годы возглавлял Погранслужбу, тоже говорит, что «не знал» и «действовал законно».
По его словам, он узнал об освобождении Батукаева непосредственно в час его отлета — и то потому, что ему позвонили из аэропорта «Манас» и рассказали, что криматоритет приехал в сопровождении сотрудников спецслужб и имеет все разрешительные документы.
Бывший глава ГСИН Зарылбек Рысалиев тоже говорит, что «действовал законно».
«Я его вообще не видел и никаких документов не подписывал как начальник ГСИН (…) думал, что есть еще 7 дней на обжалование. Но Батукаеву сказали, чтобы уезжал незамедлительно», — сказал он «Кактусу».
Настаивая на законности своих действий, чиновники ссылаются на медзаключение и диагноз Батукаева, мол, не имея медицинского образования не могли с этим спорить. А допрошенный экс-омбудсмен Турсунбек Акун жалеет, что поверил диагнозу и прямо обвиняет в освобождении Батукаева экс-президента Алмазбека Атамбаева и его администрацию.
«Не надо было верить диагнозу врачей, а потребовать его проверить. Нужно было сказать, что вор в законе должен отсидеть в тюрьме еще восемь лет и что его нельзя выпускать. Сейчас я сожалею, что в свое время защищал его права», — говорит он.
Кого подозревает следствие
Первыми были задержаны врачи, подтвердившие диагноз «острый миелобластный лейкоз» у кримавторитета Батукаева. Только вот лаборант Ирина Цопова и онколог Эмиль Макимбетов утверждают, что вовсе не видели Азиза Батукаева. Им доставили анализы действительно больного человека и они дали медобоснование. Их адвокаты считают, что анализы могли не быть анализами Батукаева.
Начато досудебное производство в отношении судьи нарынского суда Джапара Эрматова, который в 2013 году принял решение об освобождении криматоритета.
Взят под стражу Калыбек Качкыналиев, который в 2013 был заместителем главы ГСИН Зарылбека Рысалиева — при этом сам Рысалиев пока проходит в деле как свидетель.
Задержан бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, который утверждает, что его должность в 2013 году «мало что решала» и освободить преступника пытались задолго до него. Также была задержана бывшая министр здравоохранения Динара Сагинбаева.