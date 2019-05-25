СДПК

Экс-президент Алмазбек Атамбаев больше не возглавляет СДПК и приостановил свое членство в партии. Исполнять обязанности председателя в течение трех месяцев будет депутатка Асель Кодуранова.

Пресс-служба СДПК сообщила, что политик приостановил членство в партии из-за изменений, внесенных в закон «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики». Согласно нему, экс-президент может лишиться неприкосновенности и стать фигурантом уголовного дела. По словам представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой, после вступления закона в силу они оспорят его, потому что он нарушает нормы Конституции.

На освободившееся место в политсовете партии избран соратник Атамбаева Фарид Ниязов.

Атамбаев объявил об уходе из СДПК после того, как суд приговорил его телохранителя Дамира Мусакеева к пяти годам лишения свободы. Уголовные дела против ближайших сторонников Атамбаева возбуждают весь последний год.

Все это происходит на фоне конфликта бывшего главы государства со своим преемником, президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Из-за конфликта между президентами на несколько частей развалилась самая большая партия страны — СДПК. Часть поддерживает Атамбаева, а фракция в парламенте, за исключением некоторых депутатов, выступает за Жээнбекова.