Фракция «Онугуу-Прогресс» предлагает внести изменения в Кодекс о нарушениях правил дорожного движения и ужесточить наказание.

«Мы не согласны с мнением о необходимости снизить размер штрафов. Предлагаем ужесточить условия за нарушения Правил дорожного движения», — говорит Торабаев.

Выступая от лица фракции ее лидер Бакыт Торобаев предложил повысить штрафы за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении и конфисковывать имущество за повторное вождение в нетрезвом виде.

В Кодексе восемь видов штрафов, но фракция предлагает добавить еще две категории для «наиболее общественно опасных нарушений». В этих категориях предлагают штрафовать на 500 расчетных показателей для физлиц (50 тысяч сомов), 750 расчетных показателей (75 тысяч сомов) для юрлиц и, соответственно, на 1 000 расчетных показателей для физлиц (100 тысяч сомов), 1500 расчетных показателей для юрлиц (150 тысяч сомов).

Также депутат предлагает повысить штрафы за подложные номера и пользование телефоном во время вождения машины.

«Безопасный город»

Проект «Безопасный город» запустили в Бишкеке и Чуйской области в феврале, а в марте водители стали получать штрафы за нарушения ПДД. Нарушения на дорогах фиксируют камеры.

Сообщается, что за время работы проекта смертность на дорогах снизилась почти на 70%, а количество нарушений правил дорожного движения сократилось на треть. Тем не менее автолюбители считают проект недоработанным и жалуются на слишком высокие штрафы.

За нарушения на дорогах водителей могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5550 сомов. Депутаты парламента и активисты неоднократно выступали за снижение штрафов, учитывая низкие зарплаты в стране, а 21 мая премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил их пересмотреть.