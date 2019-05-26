Тилек Токтогазиев

Глава фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов поддержал 28-летнего бизнесмена Тилека Токтогазиева, готового стать министром сельского хозяйства.

«Мы решили предложить кандидатуру молодого кадра Тилека Токтогазиева на должность министра сельского хозяйства. Новый взгляд, новое мышление откроет путь», — написал в своем фейсбуке Сулайманов.

Тилек Токтогазиев предложил свою кандидатуру 24 мая. Он собирался подать заявку на эту должность.

«Устал ждать перемен, как и сотни тысяч наших фермеров по всей стране. У меня есть четкое видение реформ! Главной целью и индикатором эффективности Минсельхоза должно быть благосостояние фермера», — написал он в фейсбуке.

Токтогазиев готов провести кардинальные реформы в сельском хозяйстве. В первую очередь он хочет провести полный аудит министерства и проверить, насколько эффективны 5 000 сотрудников ведомства. После молодой предприниматель хотел бы наладить поставку овощей на зарубежные рынки и предложить компании Nestle закупать у Кыргызстана овощи.

«Имея контракт с ними, мы полностью решим проблемы сбыта овощей: картофеля, лука, чеснока, как раз то, что выращивают наши фермеры. Отмечу, что, имея выход на Nestle, мы получим выход на рынки государств всего мира. Это очень важно», — сказал Токтогазиев в интервью Акчабару.

У Токтогазиева есть опыт в сельском хозяйстве, он основатель агрохолдинга «Жашыл чарба». Начал бизнес в 19 лет, в сельском хозяйстве работает уже семь лет.

Предыдущий глава Минсельхоза Нурбек Мурашев подал в отставку 23 мая. Мурашев возглавил Министерство сельского хозяйства в 2016 году. За это время он стал одним из самых критикуемых министров. Например, весной 2018 года его раскритиковали за то, что он посоветовал фермерам высадить картошку, а осенью цена на нее упала до пяти сомов.