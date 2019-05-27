Министерство образования и науки сообщило, что с 1 июня в Бишкеке стартует социальный проект по расширению доступа к дошкольному образованию. Государство предлагает покрыть половину оплаты услуг частных детских садов, если туда принимают ребенка из малоимущей семьи.

Сейчас Минобраз проводит конкурсный отбор частных детсадов для участия в проекте.

Заявку в Министерство образования могут подавать многодетные (пять и более детей) и малообеспеченные семьи. Если семья потеряла кормильца и ее доход составляет менее 12 тысяч сомов, то она может рассчитывать на господдержку. Эти льготы будут действовать для детей, родители которых имеют I или II группы инвалидности и имеют доход менее 12 тысяч сомов.

Форма заявки и перечень необходимых документов можно найти посмотреть на сайте Минобраза. Проект рассчитан на детей от трех до пяти лет.

По статистике, в Кыргызстане только один из пяти детей имеет доступ к дошкольному образованию по причине нехватки детских садов. Государственные детсады также переполнены, и некоторым семьям приходится годами ждать своей очереди.

Чтобы как-то решить эту проблему, государство постепенно возвращает в свою собственность здания детских садов, которые приватизировали в 90-х.

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