ГУВД Бишкека прекратило следствие по обращению члена СДПК Эрмека Окенова, который 13 мая сообщил, что в его дом «ворвались правоохранители с автоматами в руках» и допросили его жену. Причиной допроса стало подозрение в том, что Окенов якобы изнасиловал девушку, причем самого члена политсовета СДПК в этот момент дома не было.

После того, как Окенов написал заявление в милицию, правоохранители опросили его соседей, которые не видели никаких машин и людей в форме возле его доме.

Кроме этого, на пересечении ближайших улиц также не были замечены милицейские машины — к такому выводу пришли милиционеры, изучив записи с наружных камер видеонаблюдения.

Правоохранители также опровергли, что в каком-либо РОВД Бишкека работает некий Эльдар Мукашев — именно этим именем представился мужчина, который приходил к жене Окенова вместе с якобы вооруженными милиционерами.

«По итогам следственных действий доводы Окенова и его супруги не нашли подтверждения и досудебное производство прекращено за отсутствием события преступления», — говорится в сообщении милиции.

Эрмек Окенов — член СДПК с 2007 года. Он руководит комитетом по поддержке инициатив молодежи при СДПК — той части партии, которая поддерживает бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«В последний год я активно работаю в партии, ежедневно привлекаю десятки новых членов, создаю новые платформы, провожу массовые партийные мероприятия […] именно за это власть решила расквитаться со мной», — написал Окенов после инцидента 13 мая.