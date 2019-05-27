Пресс-секретарь Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева сообщила «Клоопу», что экс-президент Алмазбек Атамбаев продолжит заниматься политикой, несмотря на свой уход с поста председателя главы СДПК.

«Он не собирается идти во власть, занимать какую-то должность. Но заниматься политикой закон ему не запрещает. Там же не говорится о запрете заниматься политической деятельностью», — сказала Жолдубаева.

По ее словам, сейчас главная политическая цель Атамбаева — установление парламентского правления в стране.

«И конечно же, исправление своей ошибки. То, что он поддержал действующего президента [Сооронбая Жээнбекова], за что его сейчас и критикуют», — сказала Жолдубаева.

По словам Жолдубаевой, Атамбаев сам принял решение о сложении с себя полномочий председателя партии.

«Он временно приостановил свое членство в СДПК […] Норму, запрещающую экс-президенту занимать государственные и партийные должности, мы считаем неконституционной. Мы будем ее обжаловать, и на время разбирательств, Атамбаев приостановил членство в партии», — добавила Жолдубаева.

Атамбаев покинул пост председателя СПДК после того, как Жээнбеков подписал закон о порядке лишения неприкосновенности экс-президентов.

Документ вводит новую процедуру, по которой бывшего главу государства могут лишить неприкосновенности, и соответственно привлечь к ответственности — но только за те дела, которые он совершал в бытность президентом.

Закон также запрещает экс-президентам быть членом политической партии или её возглавлять — за это его могут лишить пожизненного обеспечения, которое гарантировано всем экс-президентам.

В Кыргызстане только два человека со статусом экс-президента — это Роза Отунбаева, возглавившая Кыргызстан сразу после апрельской революции 2010 года, и Алмазбек Атамбаев, избранный в 2011 году сроком на шесть лет.