По данным аудиторов Счетной палаты, министерство необоснованно выплатило зарплаты на 8,8 млн сомов и списало товарно-материальные ценности и денежные средства на 1,5 млн сомов.

«Многочисленные нарушения при выплате заработной платы установлены: в центральном аппарате, Национальном центре тестирования, Республиканской специальной школе-интернат №21 для слабослышащих [и в других школах]», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Ведомство также выявило, что Минобраз нерационально потратил 1,3 млн сомов на мероприятия, которые не достигли поставленных целей, и закупил товары и услуги сверх нормы на 12,5 млн сомов.

В Минобразе заявили, что обнаруженные нарушения составляют всего 0,07 процента от бюджета — министерству выделяется более 29 млрд сомов, а финансовых нарушений обнаружили всего на более 21 млн сомов.

По данным министерства образования, из 21 млн восстановлению не подлежат 8,6 млн сомов. При это ведомство вернуло в бюджет страны только чуть более 7 млн сомов.

В министерстве заявили, что проводят «постоянный анализ и контроль расходования выделяемых средств».