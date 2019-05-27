Она также заявила, что нынешний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев «по неуточненным данным» владеет двумя коттеджами на Иссык-Куле, стоимостью около 400 тысяч долларов.

В интервью изданию Kaktus.Media Ирина Карамушкина заявила, что ее требование стало реакцией на судебный приговор еще одному близкому стороннику Атамбаева и его бывшему телохранителю Дамиру Мусакееву, которого 24 мая осудили на 5 лет лишения свободы.

«Это было последней каплей для партии и для меня лично, и мы теперь переходим в жесткую оппозицию […] Пусть также честно и открыто покажут все богатства Асылбека Жээнбекова и других братьев Жээнбековых, братьев Матраимовых, Абылгазиева», — сказала Карамушкина.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева сообщила «Клоопу», что ничего не знала о заявлении Карамушкиной. «Она куда-то официально обратилась? Это ее свободный пост на фейсбуке», — прокомментировала Стамалиева заявление депутата.

На момент публикации материала «Клоопу» не удалось связаться с пресс-секретарем премьер-министра.

Заявление СДПК

25 мая СДПК также обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в котором заявила, что тот «неприкрыто покровительствует» Райымбеку Матраимову — экс-замглавы таможни, у которого журналисты нашли незадекларированное имущество.

«Матраимов продолжает негласно управлять таможней, прибирает к рукам самые влиятельные средства массовой информации и даже уже открыто угрожает экс-президенту страны», — заявили в СДПК.

В 2017 году его уволил Сапар Исаков, который тогда был премьер-министром, однако Матраимов оспорил это решение в суде, и в итоге Верховный суд признал его увольнение незаконным.

Также в заявлении социал-демократов говорится, что нынешние власти под видом борьбы с коррупцией давят на политических оппонентов.

«Именно это мы видим в реальности. Почему главными “коррупционерами” при Жээнбекове стали исключительно сторонники экс-президента? Почему президент упорно молчит и не комментирует факты коррупции в его окружении?» — говорится в заявлении СДПК.

Сам Жээнбеков неоднократно заявлял, что не допустит расправы над политическими соперниками под видом борьбы с коррупцией.