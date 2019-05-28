Калича Умуралиева. Фото: Эрнист Нурматов / RFE / RL

Власти Бишкека назначили главу правозащитной организации «Наше право» Каличу Умуралиеву директором «Городских парков».

«Я буду защищать права горожан как директор муниципального предприятия “Городские парки” на благоприятные условия проживания. Любой служащий, работник госорганов и муниципальных органов обязан чтить Конституцию и права граждан», — сказала Умуралиева «Клоопу».

По словам правозащитницы, ее пригласили на работу городские власти. Она предположила, что это связано с деятельностью фонда, который она возглавляет.

«Мы (сотрудники “Нашего право”) сделали большое исследование всей зеленой зоны нашего города и выпустили книгу “Зеленые зоны Бишкека”. В книге мы описали историю каждого парка и его особенности. Наверное, лучше нас никто не знает о существующих проблемах в этой сфере», — сказала она.

Калича Умуралиева возглавляет организацию «Наше право», которая защищает права граждан и борется за сохранение парков и зеленых насаждений Бишкека. Умуралиева и ее сотрудники неоднократно выходили на митинги в защиту зеленых насаждений, а также активно участвовали во всех общественных слушаниях по изменениям столицы.