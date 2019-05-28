Пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев заявил, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев считает обоснованной отставку любого члена правительства, который не оправдал его ожиданий.

Такое заявление он сделал после отставки двух министров — экономики и сельского хозяйства.

«Члены кабинета министров хорошо знают, что премьер-министр несет политическую ответственность за деятельность всей исполнительной ветви власти. […] Абылгазиев будет и в дальнейшем расставаться с теми членами правительства, кто не справляется с поставленными задачами в полной мере», — заявил Султаналиев.

Он добавил, что Абылгазиев будет принимать решение об увольнении чиновников после всестороннего анализа «без оглядки на былые заслуги, партийную принадлежность и любые политические мотивы».

Пресс-секретарь подчеркнул, что правительство реализует курс президента и тесно взаимодействует с парламентом, чтобы реализовать свою программу.

Отставки и увольнения

Министры экономики и сельского хозяйства ушли в отставку на фоне критики их работы со стороны парламента и общественности.

Бывшего главу минэконома Олега Панкратова сильно критиковали за то, что в регионы не поступают инвестиции. Нурбека Мурашева на посту министра сельского хозяйства ругали за то, что он посоветовал фермерам высадить картошку, а осенью цена на нее упала ниже себестоимости.

Кроме того, в мае было несколько отставок на фоне скандала с государственной компанией «КТ Мобайл». Тогда в отставку ушли глава секретариата открытого правительства Иманкадыр Рысалиев и глава Госкомитета информационных технологий Бакыт Шаршембиев. Также премьер-министр уволил главу и заместителя глав своего аппарата.

Скандал с компанией «КТ Мобайл» разгорелся после распространения в соцсетях информации о зарплатах руководства фирмы якобы в 300 тысяч сомов. Также стало известно, что сын Иманкадыра Рысалиева был заместителем директора «КТ Мобайл». Семья Рысалиева имеет родственные связи с Мухаммедкалыем Абылгазиевым.