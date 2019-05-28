Райымбек Матраимов на спортивных играх в Оше в мае 2019 года. Фото: RFE / RL

Мухаммедкалый Абылгазиев принял главу Финпола Бакира Таирова 28 мая и поручил ему ускорить изучение имущества бывшего заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Также он попросил предоставить общественности полную и объективную информацию о проверке. Финпол изучает имущество Матраимова уже около пяти месяцев.

Пресс-секретарь Финпола 27 мая сообщил, что процесс изучения имущества завершается, но не смог назвать точные сроки обнародования результатов проверки, сославшись на то, что у следствия «есть свои права, и она ведется в рамках закона».

При этом известно, что брат Матраимова возглавляет управление внутренних расследований в финансовой полиции. Однако в финполе заявили, что не видят в этом конфликта интересов.

Имущество Матраимова проверяют по поручению президента Сооронбая Жээнбекова. Глава страны пообещал это сделать на своей первой пресс-конференции в конце 2018 года, когда с этим вопросом к нему обратилась журналистка Эльнура Алканова.

Информация о дорогой недвижимости Матраимова появилась зимой 2017 года, когда журналисты «Азаттыка» опубликовали свое расследование.

Тогда журналисты утверждали, что семье Матраимова принадлежат дорогие особняки, спорткомплекс «Эрем» и два супермаркета «Народный» в городе Оше. При этом официальные доходы Матраимова, который тогда занимал должность заместителя председателя Таможенной службы, составляли около $8500.

Журналисты продолжают находить имущество, которое может быть связано с семьей Матримовых. Речь идет о строительной компании «Ихлас», которая строит многоэтажные дома на юге Бишкека. Журналисты издания Factchek.kg утверждают, что здание торгового центра «Эльдорадо» также принадлежит Матраимовым.

Также недавно появилась информация, что Матраимовы купили самую популярную кыргызоязычную газету «Суперинфо». О смене владельца издания заявил ее бывший владелец Кылычбек Султан, однако отказался называть имя нового собственника.

Влияние семьи Матраимовых

Семья Матраимовых — одна из самых влиятельных на юге Кыргызстана. В мае 2019 года спортивный турнир, посвященный отцу братьев Матраимовых Исмаилу, посетили спикер парламента Дастан Джумабеков, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, а также больше десяти депутатов парламента.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев намекал на то, что один из братьев Матраимовых финансировал предвыборную кампанию нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.

Депутат Искендер Матраимов — самый старший в своей семье. Его брат Тилек Матраимов возглавляет Кара-Суйский район. Еще один брат Ислам Матраимов возглавляет управление внутренних расследований в финансовой полиции.

Но самый известный среди братьев Матраимовых — Райымбек, известный как Раим-миллион. Он был начальником таможни «Ош», а позже стал заместителем главы Таможенной службы