Тилек Токтогазиев. Фото: личная страница в фейсбуке

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев не поддержал кандидатуру предпринимателя Тилека Токтогазиева на пост министра сельского хозяйства.

«Тилек Токтогазиев — молодой предприниматель с новыми взглядами. Работает в сфере тепличного бизнеса. Но я думаю что, кроме молодости и знаний, должен быть опыт», — заявил премьер-министр.

Глава правительства считает, что при выборе кадров нельзя опираться только на молодой возраст кандидата. Абылгазиев выдвинул на пост министра сельского хозяйства действующего замглавы ведомства Эркинбека Чодуева.

Токтогазиев отреагировал на решение премьер-министра тем, что вызвал Чодуева на публичные теледебаты на КТРК.

«К сожалению, премьер-министр поддержал человека из системы [госорганов]. Этот человек работает 5 лет заместителем министра сельского хозяйства. [Он] из команды, которая привела к кризису. Они должны взять ответственность», — написал предприниматель.

Тилек Токтогазиев предложил свою кандидатуру 24 мая. Он основал агрохолдинга «Жашыл чарба» и ведет свой бизнес уже семь лет.

Бизнесмен собирался подать заявку на должность министра сельского хозяйства. Его кандидатуру поддержала фракция «Бир Бол».

Токтогазиев предлагал провести кардинальные реформы в сельском хозяйстве. В первую очередь он хочет провести полный аудит министерства и проверить, насколько эффективны 5 000 сотрудников ведомства.

Он также заявил, что планирует поставлять продукцию местных фермеров за рубеж и предложил компании Nestle закупать овощи в Кыргызстане.

Предыдущий глава Минсельхоза Нурбек Мурашев подал в отставку 23 мая. За пару дней до отставки бизнесмены Кыргызстана вручили Мурашеву премию «Черная калоша» и назвали его «самым неэффективным» руководителем среди других министров.

Его раскритиковали за то, что он посоветовал фермерам высадить картошку, а осенью цена на нее упала до пяти сомов.