Депутаты парламента Улугбек Ормонов и Алтынбек Жунус уулу хотят снизить суммы штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения с трех до одной тысячи сомов.

Для этого депутаты подготовили законопроект, которые выставили на общественное обсуждение 28 мая.

Согласно документу, предлагается уменьшить штрафы до тысячи сомов для следующих нарушений:

• выезд на стоп-линию;

• несоблюдение безопасной дистанции между машинами;

• проезд на красный свет светофора или при запрещающем жесте регулировщика;

• остановка в неположенном месте.

Парламентарии считают, что штрафы нужно уменьшить, «исходя из принципа справедливости».

В Кодексе о нарушениях, который вступил в силу 1 января 2019 года, штраф за пересечение стоп линии на красный свет и несоблюдение водителем требований остановки были оценены в тысячу сомов.

Однако в феврале парламент внес поправки в Кодекс и увеличил размеры штрафов до трех тысяч сомов. Тогда же власти ввели скидку в 50%, если автолюбитель выплатит штраф в течение 15 дней.

После увеличения размера штрафов некоторые депутаты парламента и активисты выступали за снижение штрафов из-за низких зарплат в стране. Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев также поручил рабочей группе изучить обоснованность размеров штрафов.