Пресс-служба «Электрических станций» сообщила, что авария на одной из турбин произошла 6 сентября, в первой половине дня. В результате инцидента двое электрослесарей ТЭЦ получили легкие ожоги. Им оказали медицинскую помощь, врачи оценили их состояние как «удовлетворительное».

«Турбина уже введена в работу, никаких ограничений введено не было и не будет […] Пострадавшие находятся под особым наблюдением. Авария произошла не на модернизированной части ТЭЦ», — сказали в пресс-службе.

По сообщению Kaktus Media, в причинах аварии будет разбираться спецкомиссия.

В январе 2018 года на ТЭЦ Бишкека случилась крупная авария, в результате которой в квартирах бишкекчан резко понизилась температура.

Правительственная комиссия назвала причины аварии — «неготовность оборудования к холодам», «недостаток химобессоленной воды для котлов», «несогласованные действия оперативного персонала».

Депутатская комиссия посчитала, что авария на ТЭЦ произошла по множеству причин, например, «политизированность энергетической отрасли», «назначение кадров по родственным связям» и «старое оборудование».

По итогам расследования, в отношении чиновников возбудили уголовные дела. На скамье подсудимых оказались бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев и другие.