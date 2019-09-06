Президент Сооронбай Жээнбеков 6 сентября вручил орден «Эрдик» родственникам погибшего бойца спецподразделения «Альфа» Усенбека Ниязбекова. На вручении присутствовали мать Ниязбекова, его жена и брат.

Жээнбеков выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что его гибель — большая потеря не только для его семьи, но и для всего государства.

Усенбек Ниязбеков погиб 7 августа, когда спецназ ГКНБ совершил первую попытку штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Тогда спецслужбы заявили, что Ниязбекова застрелили из снайперской винтовки.

Подозреваемого в убийстве спецназовца задержали 14 августа. Омбудсмен Токон Мамытов 4 сентября сообщил, что подозреваемый заявил о своей невиновности.