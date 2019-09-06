Пресс-служба ГУВД Бишкека объяснила «Клоопу» ситуацию вокруг задержания двух мужчин, которых несколько дней были в розыске из-за участия в жестокой драке.

По первоначальному сообщению ГУВД, которое журналисты получили утром 6 сентября, двоих мужчин «задержала милиция». Однако журналисты телеканала Жалбырак ТВ этим же утром сняли на видео, что оба мужчины сами пришли в здание ГУВД, после чего их задержали.

«Они не то, что сдались, они пришли в милицию […] Они не хотели, чтобы были наручники, спецназ, поэтому и пришли сами», — пояснили в милиции.

Там добавили, что милиционеры вели переговоры со старшим братом мужчин, пока те скрывались. Родственник беглецов обещал привести их в правоохранительные органы.

«Милиция создала условия своими сыскными мероприятиями, потому что у них была попытка прорваться через границу несколько раз, и они поняли, что у них это не получилось», — сказали в пресс-службе ГУВД.

Там признали, что «немного поторопились» с первоначальным содержанием пресс-релиза из-за чего у журналистов возникли вопросы к задержанию участников драки.

Начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов 6 сентября заявил, что оба задержанных — родные братья.

«Явки с повинной не было. Оба подозреваемых отказываются от дачи показаний […] Милиция практически шла по следам […] Мы [разыскивали] не только в Бишкеке, но и в других регионах», — сообщил глава ГУВД Канат Джумагазиев.

Сейчас оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания. Против них выдвинули подозрения по статье «Покушение на убийство», им может грозить от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

Драка с участием четырех человек произошла на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова утром 28 августа. В результате конфликта двое мужчин получили тяжелые травмы. Один из них позже временно впал в кому, но врачам удалось его спасти, второму пострадавшему необходима операция.

Приехавшие на место конфликта милиционеры задержали, а затем отпустили двоих мужчин, участвовавших в драке. После этого, их объявили в розыск, а в отношении милиционеров началось расследование. По его итогам, МВД из-за «утраты доверия» уволило майора Чуйского ГУВД — его братья находились в розыске за участие в драке. Бывшего милиционера вызвали на допрос в ГКНБ.

Кроме этого, следователя и начальника следственной службы УВД Ленинского района освободили от занимаемых должностей, инспектору и помощнику дежурного этого же УВД объявили строгие выговоры.