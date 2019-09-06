Бывший полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов получил звание «Почетный гражданин». Грамоту ему вручил Эмилбек Алымкулов, который и сменил Кайыпова на должности полпреда.

Кайыпов попрощался со своим рабочим коллективом 6 сентября. За его вклад в развитие области ему подарили три шапки из куницы и лошадь.

Его пресс-секретарь Майрамбек Омурбаев заявил, что Кайыпова наградили за «шестилетний труд на посту руководителя, а также за открытие молочного завода и подписание соглашения об открытии торгово логистического центра в Ат-Баши».

Тем не менее, за последние месяцы в Нарынской области произошло несколько скандалов, которые привлекли внимание общественности. В начале августа на месторождении Солтон-Сары произошел конфликт между жителями близлежащих сел и китайскими инвесторами. Тогда для решения проблемы на место выезжал вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

В начале сентября властей Нарынской области вновь подвергли критике из-за их решения открыть школу в контейнерах в селе Кенеш. Здание единственной сельской школы находится в аварийном состоянии.

На фоне этих событий Кайыпов 5 сентября подал в отставку. На следующий день стало известно, что его новым местом работы станет Госкомитет промышленности и недропользования. Он стал замглавы ведомства и сменил на этой должности Жыргалбека Сагынбаева.