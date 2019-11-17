В селе Калыгул Чуйской области разваливается школа — отопления в ней тоже нет, ученикам приходилось учиться в куртках. Видео о школе с прогнившими полами и обвалившимися стенами опубликовали журналисты «Настоящего времени».

Местные власти приняли решение перевести школьников учиться в здание местного фельдшерского пункта — а врачей перевели в разваливающееся здание школы. По словам врачей, в здании школы нет воды, к тому же слишком холодно для приема пациентов.

В фельдшерском пункте, где теперь учатся дети, тоже холодно, к тому же все ученики там не помещаются, и часть продолжает учиться в опасной школе. По словам журналистов «Настоящего времени», учителя уже шесть лет говорят о том, что состояние школы села Калыгул опасно для учеников.

Местное управление образования обещает решить проблему, говоря, что строительство новой школы «начнется в ближайшее время». Когда именно — неизвестно.

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