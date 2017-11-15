Министерство образования отозвало поправки о переходе на европейскую систему оценки студентов из-за того, что там был запрет на преподавание инвалидами первой группы.

Депутат парламента Дастан Бекешев написал в твиттере, что министр образования Гульмира Кудайбергенова отозвала поправки по переходу на европейскую систему образования по его просьбе.

По моей просьбе, министр отозвала эту инициативу. https://t.co/k01oHs6DRk — Дастан Бекешев (@bekeshev) November 14, 2017

В поправках было указано, что инвалидам первой группы будет запрещено преподавать в вузах.

«К педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие судимость, лица с ограниченными возможностями здоровья (I-группа)», — говорится в поправке.

Бекешев назвал предложение Минобразования «дискриминационным».

«Если откровенно говорить, год назад я и сам преподавал. Мне кажется, в этом плане не должно быть никаких запретов. В мире есть немало известных ученых, которые имеют разные виды инвалидности», — сказал Бекешев онлайн-изданию «24.kg».

Центр «Равные возможности», который занимается защитой прав инвалидов, также выступил против этой поправки, назвав ее «позорной».

«Когда, казалось бы, пробить дно невозможно, наше Министерство образования смогло отличиться. Просто позорная инициатива чиновников от науки — запретить инвалидам I группы преподавать в вузах», — указано на официальной странице организации в твиттере.

Когда, казалось бы, пробить дно невозможно, наше Министерство образования смогло отличиться. Просто позорная инициатива чиновников от науки – запретить инвалидам I группы преподавать в вузах https://t.co/CSkjRewIBS — Равные возможности (@scrv_ru) November 14, 2017

В пресс-службе министерства образования заявили, что поправок было очень много, поэтому их отозвали.

«Было решено повременить с изменениями и обсуждать каждый документ, в который вносят поправки, по отдельности», — сказали в ведомстве.

Поправки предполагали изменение системы оценивания студентов в вузах. Министерство планировало ввести буквенную, балльную и цифровую системы оценивания успеваемости, а также отказаться от выдачи красных дипломов.

Необходимость поправок ведомство обосновало тем, что кыргызские дипломы станут сопоставимы с европейской системой образования.

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