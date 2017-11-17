Ученые обнаружили похожую на Землю планету

Новая планета получила название Ross 128 b. Она находится в 11 световых годах от Земли. По теории ученых, на ней возможна жизнь.

О новой планете объявили ученые Европейской южной обсерватории (ESO). Планету обнаружили астрономы, работающие с ESO HARPS в Чили.

По словам астрономов, климат на планете Ross 128 b умеренный, а температура на ее поверхности составляет от -60 до 20 градусов по Цельсию.

Землеподобная планета вращается вокруг Ross 128 — одиночной звезды в созвездии Девы, которая является тусклым красным карликом.

Есть ли на новой планете жизнь и вода, ученым предстоить выяснить.

Звезда Ross 128 b движется в сторону Земли, и, по расчетам ученых, «всего-навсего через 79 000 лет» она станет ближайшей к нашей солнечной системе землеподобной планетой.

Пока ближайшая подобная планета — это Проксима Центавра b.

Проксима Центавра b — экзопланета, которая вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра.

Ее обнаружили 24 августа 2016 года астрономы из Университета Королевы Марии. Жизнь на планете маловероятна из за жестких вспышек ультрафиолета.

По теме: