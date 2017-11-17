Картину Леонардо да Винчи продали за 450 миллионов долларов. Это самая дорогая картина в мире

На аукционе в Нью-Йорке за 450 миллионов долларов продали картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Ранее она принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Рыболеву, имя покупателя неизвестно.

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке продали картину изобретателя и художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. «Спаситель мира» ушел с молотка за 400 миллионов долларов, однако вместе комиссионными сборами за картину заплатили более 450 миллионов долларов.

Имя нового владельца полотна полотна неизвестно. Он участвовал в аукционе анонимно, по телефону, через своего представителя.

Стартовая цена картины составила 100 миллионов долларов. Торги продолжались около получаса.

Картину продал российский миллиардер Дмитрий Рыболев. Он приобрел полотно в 2013 году за 127,5 млн долларов.

«Спаситель мира» долгое время считался утраченным, пока в 2004 году его не приобрели за 10 000 долларов специалист по старым мастерам Роберт Саймон и группа арт-дилеров.

Полотно долго реставрировали, также картина проходила экспертизы на подлинность. Это одна из менее 20 сохранившихся картин изобретателя и художника Леонардо да Винчи.

Исследователи предполагают, что картина принадлежала английскому королю Карлу I, а с 1900 года ею владел баронет Фредерик Кук, бывший на тот момент самым богатым человеком в Англии.

До продажи картины да Винчи самой дорогой картиной в мире было произведение Поля Гогена «Когда свадьба?». В 2015 году на закрытых торгах полотно французского художника ушло за 300 миллионов долларов.

Также в число самых дорогих картин входит третья картина серии «Игроки в карты» французского художника Поля Сезанна. На закрытых торгах ее приобрели за 250 миллионов долларов.



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