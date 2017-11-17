Бретта Рэтнера отстранили от съемок второй части «Чудо-женщины»

Продюсера Бретта Рэтнера после обвинений в сексуальных домогательствах отстранили от работы над второй частью «Чудо-женщины». Ранее актриса Галь Гадот отказалась сниматься в сиквеле блокбастера, если Рэтнер не будет отстранен.

Актриса Галь Гадот заявила, что кинорежиссер и продюсер Бретт Рэтнер отстранен от съемок второй части «Чудо-женщины».

Ранее Гадот, играющая в блокбастере главную роль, отказалась сниматься в продолжении фильма, если в его создании будет участвовать Рэтнер.

По словам Гадот, его отстранили от съемок еще до того, как актриса поставила ультиматум. С критикой в адрес Рэтнера выступила не только она, но и другие члены съемочной группы.

Компания Рэтера RatPac-Dune Entertainment участвовала в продюсировании и финансировании фильма «Чудо женщина».

В начале ноября 2017 года ряд женщин обвинили Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах. Среди них актрисы Оливия Манн, Эллен Пейдж, Наташа Хенстридж, Рэй Ньюман, Кэтрин Таун и модель и певица Эри Сасаки.

По словам женщин, кинематографист приставал к ним, но Рэтнер признает только сексальную связь с актрисой Оливией Манн «по обоюдному согласию», а остальные обвинения он отрицает.

Бретт Рэтнер — американский продюсер и режиссер таких фильмов, как «Час пик», «Побег», «Двадцать одно» и «Люди Икс: Последняя битва».

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