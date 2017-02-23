NASA нашло семь планет, на которых может быть вода и плотная атмосфера. Находятся они не так далеко от Земли — примерно в 40 световых годах или в 378 триллионах километров. Тем не менее, это не значит, что мы нашли внеземную жизнь.

Что случилось?

NASA нашло новые планеты за пределами Солнечной системы

В 40 световых годах от Солнечной системы обнаружили звезду TRAPPIST-1, вокруг которой обращается семь экзопланет (так называют любые планеты, которые вращаются не вокруг Солнца). Открытие было сделано европейскими астрономами совместно с американскими учеными, и результаты были опубликованы в научном рецензируемом журнале Nature.

Что в этом важного?

На них может быть жизнь

На трех планетах из семи могут быть условия, схожие с земными — то есть они могут обладать достаточно плотной атмосферой и запасами воды.

Несмотря на то, что звезда TRAPPIST-1 светит в 6500 раз слабее, чем Солнце, она отдает планетам достаточно тепла. На трех планетах температуры атмосфер, возможно, колеблются в пределах земной амплитуды.

Это связано с тем, что все семь планет находятся к звезде ближе, чем Меркурий по отношению к Солнцу.

Если на этих планетах действительно есть вода, плотная атмосфера и соответствующая температура, то там могла возникнуть и развиться жизнь, в том числе разумная.

Как отметил администратор космического агентства Томас Цурбухен: «Ответить на вопросы “одни ли мы [во Вселенной]?” — главный приоритет науки». Открытие новых планет — очередной шаг на пути к этой цели.

Как они это сделали?

Наблюдая за свечением звезд

Планеты, в отличие от звезд, не испускают свет. Это значит, что земные телескопы не могут наблюдать их напрямую. Потому в поиске экзопланет ученые часто используют явление «астрономического транзита», и это исследование не стало исключением.

Астрономы следили за свечением TRAPPIST-1 и фиксировали моменты, когда на ее поверхности появлялись тени от планет, проходящих тот самый астрономический транзит.

Основываясь на этих данных, ученые рассчитали размер и объем каждой из планет. Затем они предположили примерную массу и плотность планет, и на основе этого заключили, что поверхность шести из них — скалистая. Седьмая планета, скорее всего, покрыта толстым ледяным слоем.

40 световых лет — это насколько далеко?

Очень близко и, в то же время, очень далеко

40 световых лет — это 378 триллионов километров от Земли. Тем не менее, по стандартам Вселенной, это крошечное расстояние.

Например, ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра находится примерно в четырех световых годах от нас. Но диаметр нашей галактики Млечный Путь составляет 100 тысяч световых лет.

Традиционному земному космическому кораблю понадобятся столетия на то, чтобы добраться до TRAPPIST-1. Несмотря на это, близость звезды к нашей системе имеет определенные преимущества — если бы эта звезда находилась дальше от Земли, то силы ее света попросту не хватило бы для анализа.

Что-нибудь еще?

Мощный телескоп

Хотя сейчас планеты обнаруживают в большинстве случаев, основываясь на явлении астрономического транзита, NASA строит телескоп Джеймса Вебба на земной орбите специально для исследования небесных тел, не испускающих видимый свет.

Большинство современных телескопов, которые используют для изучения небесных тел, анализируют световые волны. Ключевое отличие телескопа Вебба заключается в том, что он будет фиксировать инфракрасное свечение. Благодаря этому астрономы смогут напрямую исследовать состав атмосфер экзопланет, а, значит, и искать следы воды.

Телескоп Джеймса Вебба будет отправлен на орбиту в конце 2018 года. Уже с весны 2019 года астрономы смогут использовать его для исследований.

Кажется, я видел похожие новости раньше. Журналисты опять все переоценили?

Да и нет

Три экзопланеты, вращающиеся вокруг TRAPPIST-1, действительно были известны и ранее. Бельгийские ученые впервые зафиксировали эту звезду и три из семи планет в 2016 году.

Главная новость из последнего исследования ученых — более детальный анализ свойств этих планет и вывод, что они могут быть схожи с Землей.

Тем не менее, эти небесные тела — не единственные экзопланеты, известные человечеству. В общем нам известно около 3400 других планет за пределами Солнечной системы.