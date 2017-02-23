Авиакомпания «Аэрофлот» в своем пресс-релизе опровергла статью «Радио Свобода», посвященную дискриминации стюардесс по возрасту, весу и внешности. Компания назвала материал недостоверным. В ответ журналисты выпустили новый материал, приложив к нему документы, доказывающие факты, описанные в статье «Старые, толстые, страшные».

Государственная авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что статья журналистки Елизаветы Маетной издания «Радио Свобода» о том, что стюардессам снижают зарплаты и предоставляют менее привлекательные возможности работы из-за веса и возраста, «не соответствует действительности».

Компания считает, что материал основан на непроверенных и недостоверных сведениях, потому что в его основу легла информация, полученная из анонимных источников и истории одной из 5,5 тысяч бортпроводниц авиакомпании.

Журналистка издания описала в статье историю стюардессы Евгении Магуриной, которая считает, что ее понизили в должности, снизили зарплату и предоставили худшие возможности работы из-за ее роста и веса. Магурина решила судиться с авиакомпанией.

Также в статье были описаны две истории от стюардесс, которые пожелали остаться анонимными. Одна из них также подала в суд на «Аэрофлот».

«Аэрофлот» сообщил, что все факты, описанные в статье, были проверены, но «не нашли своего подтверждения».

В статье «Старые, толстые, страшные» Магурина и еще одна бортпроводница компании заявили, что все, кто старше 40 лет, работают только на внутренних рейсах.

«Аэрофлот» не считает заявление достоверным. «В авиакомпании трудятся несколько сотен бортпроводниц старше 40 лет, которые выполняют регулярные рейсы за границу, в том числе, в Северную Америку, Европу, Японию, Китай», — утверждают в компании.

Авиакомпания упоминает в своем пресс-релизе, что Магурина в 2016 году работала на зарубежных рейсах.

Также героиня материала упоминала о том, что стюардессам не дают полноценный отпуск.

«Отпуск у нас 70 дней, но больше 56 не дают, а тех, кто пытается защищать свои права, наказывают ежедневными короткими рейсами типа Москва – Нижний Новгород», — написала она.

Авиакомпания сообщила, что Магурина сама отказалась от отпуска.

«Магуриной было предложено использовать весь имеющийся у нее запас отпуска в 2016 году, однако, от этого предложения она официально отказалась, высказав пожелание предоставить ей дополнительный отпуск на две недели в марте 2017 года. Об этом Магурина уведомила руководство письменным заявлением», — написано в сообщении компании.

Компания добавила, что Магуриной уже оформлен отпуск с 1 марта на две недели.

Также издание писало, что героиня была старшим бортпроводником, летала в основном за границу и получала от руководства поощрения за хорошую работу. Но ее понизили в должности в связи с изменившейся политикой компании.

«Аэрофлот» заявил, что информация о понижении не соответствует действительности. Согласно заявлению компании, Мигурина никогда не занимала должность старшего бортпроводника.

Журналисты «Радио Свобода» опубликовали документ, доказывающий, что Магурина занимала должность старшего бортпроводника.

Магурина была старшим бортпроводником 24 января, но была понижена в должности 1 февраля – после того, как в авиакомпанию поступил иск от стюардессы.

Но «Аэрофлот» в своем пресс-релизе упоминает, что иск от Магуриной не поступал к компании.

В качестве доказательства реальности иска, журналисты приводят ссылку на суд общей юрисдикции города Москвы с информацией по делу, в котором Магурина выступает в роли истца, а авиакомпания — в роли ответчика. Дело было зарегистрировано 19 января 2017 года.

Магурина подала иск к «Аэрофлоту» в Пресненский суд Москвы. Она требует вернуть ей надбавку к зарплате, которой ее лишили из-за размера одежды, и выплатить ей компенсацию в 100 тысяч рублей.

Также журналисты опубликовали доказательство реальности иска от другой бортпроводницы – Ирины Иерусалимской.

По словам президента профсоюза бортпроводников Илоны Борисовой, в ближайшее время на «Аэрофлот» поступят иски от других стюардесс.

«Обращения есть, их много, но я не буду уточнять их количество, потому что “Аэрофлот” предпринимает определенные усилия, чтобы их было как можно меньше, мы же со своей стороны готовим новые иски в суд», – говорит Борисова.

Кроме того, профсоюз подтвердил факты обмера стюардесс, а также дискриминации бортпроводников из-за внешних данных.

«Размер оплаты труда стюардесс в “Аэрофлоте” стал зависеть от размера одежды женщины: чем меньше размер – тем больше зарплата», — сказала президент профсоюза.

Соавторы: Марат Абдыкалыков, Айдай Иргебаева

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